Alstom: lancement de l'augmentation de capital

(CercleFinance.com) - Dans le cadre de l'exécution de son plan de désendettement, Alstom annonce lancer son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un montant d'environ un milliard d'euros.



Cette opération entraînera l'émission de 76.858.213 actions nouvelles au prix de souscription de 13 euros par action. La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 30 mai au 10 juin inclus.



Chaque porteur d'actions recevra un DPS par action détenue, cinq DPS permettant la souscription à titre irréductible d'une action nouvelle. Ils seront négociables sur Euronext Paris du 28 mai au 6 juin inclus.



La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et Bpifrance Investissement se sont engagés à souscrire à l'opération au prorata de leur détention (correspondant donc à des investissements de respectivement 173,8 et 75 millions d'euros).





