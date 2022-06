Alstom: lancement d'une grappe régionale de six PME information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 16:29

(CercleFinance.com) - Alstom, aux côtés de l'association CARE, annonce le lancement d'une nouvelle grappe régionale de six PME-PMI ferroviaires autour d'Alstom, avec le soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).



'Cette nouvelle grappe résulte d'une coopération étroite et fructueuse de CARE et Alstom avec le cluster CARA(European Cluster of Mobility Solutions)et la Région AURA qui ont su pleinement mobiliser le tissu industriel ferroviaire régional', indique Alstom.



La Région AURA finance d'ailleurs le projet à hauteur de 50% du coût global.



Ainsi, ce sont désormais six PME stratégiques pour la filière (Centum T&S, CMS Industries, Duchene Industries, Poncin Metal, SIP et Vaperail) qui vont bénéficier pendant 18 mois de 22 jours d'accompagnement et d'expertise industrielle, à la fois individualisés et collectifs.



'La performance industrielle des fournisseurs de la filière ferroviaire est l'une des clefs de notre propre performance et de la satisfaction de nos clients. C'est la raison pour laquelle Alstom est fier de s'engager dans ce projet CARE en Auvergne-Rhône-Alpes et de contribuer ainsi positivement au développement de l'écosystème régional', précise Claire Badrikian, directrice des achats France chez Alstom.