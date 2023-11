Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: lancement d'une Eurobalise innovante information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 15:53









(CercleFinance.com) - Alstom annonce une Eurobalise pionnière (un dispositif critique pour la sécurité transmettant des données de la voie au train) qui intègre une fonctionnalité simplifiée d'encodage ERTMS pour servir de multiples cas d'utilisation.



'Cette solution innovante représente une avancée majeure dans l'évolution des normes de sécurité ferroviaire, en répondant au besoin critique d'une sécurité accrue pendant les travaux sur les voies', explique le groupe, qui met aussi en avant sa facilité d'installation.



Alstom a reçu une première commande ferme pour ce produit de la part d'Infrabel, l'opérateur du réseau ferroviaire belge, pour 50 unités et des services de maintenance sur 20 ans, avec un potentiel d'extension à 100 unités.





