Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : lancement d'une augmentation de capital Cercle Finance • 16/11/2020 à 08:13









(CercleFinance.com) - Alstom annonce le lancement d'une augmentation de capital en numéraire avec maintien du DPS des actionnaires pour un montant d'environ deux milliards d'euros (prime d'émission incluse) pour financer en partie l'acquisition de Bombardier Transport. Le prix de souscription est fixé à 29,50 euros par action nouvelle et la valeur théorique du DPS à 2,90 euros. La période de cotation des DPS se déroulera du 17 au 26 novembre inclus et la période de souscription, du 19 au 30 novembre inclus. L'augmentation de capital entraînera ainsi l'émission de 68.077.926 actions nouvelles, à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse, de 2.008.298.817 euros. L'offre sera ouverte au public en France uniquement.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris 0.00%