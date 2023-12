Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: lance un centre d'expérience digitale à Bangalore information fournie par Cercle Finance • 20/12/2023 à 09:56









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir lancé aujourd'hui son premier centre d'expérience digitale situé en Inde, à Bangalore.



S'étirant sur 460m², ce site sera le pôle d'exécution de projets urbains, grandes lignes, de fret et d'exploitation minière (marché spécifique). Il accueillera également les fonctions intégrées de cybersécurité, sécurité-télécommunication et SCADA (Système de contrôle et d'acquisition de données).



Selon Alstom, ce site contribuera à faire de l'Inde un pôle mondial de technologie et d'innovation. 'Le centre d'expérience dédié prendra en charge plus de 7millions d'heures de travail d'ingénierie pour des projets indiens et internationaux', ajoute la firme.



' Nous sommes impatients de développer des solutions de signalisation modernes grâce aux nombreux talents du pays, et de faire progresser l'innovation dans notre secteur', a commenté Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.06%