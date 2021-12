Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: lance la fourniture de 16 trains pour Transdev information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 17:55









(CercleFinance.com) - Alstom et Transdev ont lancé aujourd'hui à Crespin (Hauts-de-France) la mise en oeuvre du contrat portant sur la fourniture de 16 trains de 8 voitures destinés à la ligne Marseille-Toulon-Nice, que Transdev exploitera à l'été 2025.



Cette commande, d'un montant d'environ 250 millions d'euros, comprend également le support à la maintenance des trains pour une durée de 10 ans. La livraison de ce nouveau matériel, fabriqué sur le site Alstom de Crespin, débutera fin 2024.



' Nous proposons un train éprouvé, confortable, apte à circuler à 200 km/h, au service de la mobilité de tous les voyageurs. Nous fournirons également le support à la maintenance et contribuerons ainsi à l'efficacité opérationnelle des trains sur le long terme ', a déclaré Olivier Delecroix, Directeur commercial d'Alstom France.





