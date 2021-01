Alstom : la stratégie environnementale approuvée par l'iSBT

(CercleFinance.com) - Alstom a annoncé ce jeudi que ses objectifs de réduction d'émissions avait été jugés 'conformes aux niveaux requis pour réaliser les ambitions de l'Accord de Paris' et approuvés par l'initiative Science Based Targets (iSBT).

'Cette validation externe de nos objectifs atteste de notre engagement fort et constant vis-à-vis des enjeux énergétiques et climatiques à long terme' a affirmé Cecile Texier, Vice-présidente du développement durable et de la RSE chez Alstom.

Alstom s'est engagé à réduire les émissions absolues de GES (gaz à effet de serre) des périmètres 1 et 2 de 25% entre 2019 et 2025, et celles du périmètre 3, liées à l'utilisation du matériel roulant vendu, de 35% par passager/km entre 2019 et 2030.