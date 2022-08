Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: la SNCF commande 15 TGV pour 590 ME information fournie par Cercle Finance • 18/08/2022 à 17:34









(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir ce soir que le Conseil d'administration de SNCF Voyageurs a approuvé une commande supplémentaire de 15 trains à très grande vitesse Avelia Horizon (TGV) de nouvelle génération, pour un montant de près de 590 millions d'euros.



Cette commande porte sur la version quadri-tension de la nouvelle génération de trains à très grande vitesse, qui correspond aux besoins de circulation européenne.



'La gamme Avelia Horizon répond à des objectifs ambitieux en termes de compétitivité du secteur ferroviaire et de rentabilité pour SNCF Voyageurs, avec un coût d'acquisition total inférieur de 20 % à celui de la génération précédente', assure Alstom.









