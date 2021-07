Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : la glissade se poursuit, sous 36,3E cette fois Cercle Finance • 13/07/2021 à 10:09









(CercleFinance.com) - Alstom perd déjà près de -10% depuis la cassure du support des 40,2E du 20 mars: la glissade se poursuit, sous 36,3E après même pas une heure de cotations. Le titre semble bien parti pour retracer le plancher des 34,5E du 4 novembre 2020.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.36%