Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: la glissade s'accélère vers 28,7E information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 14:59









(CercleFinance.com) -Alstom accélère son repli vers 28,7E et ce 'sell-off' risque de se poursuivre jusque vers 27,5E, plancher du 5 au 8/9/2017 et du 18/03/2020.

Le support suivant se situant vers 23,5E (testé mi-octobre 2014 et mi-juillet 2015, mi-mars 2017).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.79%