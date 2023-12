Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom : la glissade s'accélère, nouveau plus bas vers 10,7E information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 18:36









(CercleFinance.com) - La glissade s'accélère depuis la cassure des 11,2/11,1E : le titre inscrit un nouveau plus bas vers 10,7E.

La dernière oscillation entre 12 et 14,2E laissait craindre un cycle baissier en direction de 10E, voir 9,8E, c'est ce scénario qui se précise en cette semaine d'habillages de bilans.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.47%