Alstom:la Fondation célèbre l'ouverture de 2 places au Chili

(CercleFinance.com) - La Fondation Alstom célèbre l'ouverture récente de deux nouvelles places publiques à Maipú, dans la région métropolitaine du Chili.



La Fondation Alstom a fourni un financement qui a aidé à faciliter un processus de planification et de construction inclusif avec les employés d'Alstom, les habitants de Maipú, la Fondation Mi Parque et le gouvernement local.



Le projet répond à l'absence d'accès à des espaces verts sûrs et de qualité dans les quartiers vulnérables.





