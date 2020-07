Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : l'UE autorise le rachat de Bombardier Transportation Cercle Finance • 31/07/2020 à 15:34









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de Bombardier Transportation par Alstom. Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par Alstom. Alstom a proposé une série d'engagements pour répondre aux préoccupations de la Commission. La Commission a donc conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait aucun problème de concurrence. Mme Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence a déclaré : ' Grâce à l'ensemble complet de mesures correctives proposé pour résoudre les problèmes de concurrence dans les secteurs des trains à très grande vitesse, des trains de grande ligne et de la signalisation grandes lignes, l'opération a pu être examinée et autorisée rapidement par la Commission'. 'Par ailleurs, grâce aux mesures correctives, la nouvelle entreprise restera soumise à la concurrence sur ses principaux marchés, au bénéfice des clients et consommateurs européens.'

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.17%