Alstom: l'hydrogène propulse un 1er train de passagers

(CercleFinance.com) - C'est une première mondiale! Alstom a fait savoir hier que le Coradia iLint, présenté comme 'le premier train à hydrogène au monde' venait de franchir 'une nouvelle étape historique'à Bremervörde, en Basse-Saxe (Allemagne) : le train est désormais utilisé pour le transport de passagers surla première ligne ferroviaire 100% hydrogène au monde.



'Peu bruyant, ce train régionalémet seulement de la vapeur d'eau et de l'eau condensée', souligne Alstom, qui précise que les 14 rames, propulsées à l'aide de piles à combustible à hydrogène, appartiennent à LNVG (Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen).



La société Elbe-Weser (evb), spécialisée dans les transports ferroviaires et routiers, et la société Linde, spécialisée dans le domaine du gaz et de l'ingénierie, sont également partenaires de ce projet.



Sur le trajet reliant Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde et Buxtehude, 14 trains régionaux Alstom alimentés à l'hydrogène vont être exploités par evb pour le compte de LNVG, remplaçant progressivement 15 trains diesel.



Une fois rechargés à la station de recharge en hydrogène de Linde, les trains disposent d'une autonomie de 1000km, grâce à un seul plein d'hydrogène.





