ALSTOM : l'exercice fiscal 2021-2022 sera une année de transition

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

AOF - EN SAVOIR PLUS

Par la suite, le groupe prévoit une génération annuelle de cash-flow libre positive vers son objectif moyen terme de plus de 80 %, découlant d'une stabilisation progressive du besoin en fonds de roulement.

Au second semestre de l'exercice fiscal 2021/22, Alstom s'attend à un cash-flow libre positif découlant de l'accélération des livraisons ainsi que de la stabilisation des opérations.

Au cours du premier semestre de l'exercice fiscal 2021/22, le cash-flow libre devrait être comprise entre -1,6 milliard d'euros et -1,9 milliard d'euros, affecté par le besoin en fonds de roulement en raison d'un effet de phasage, d'une montée en cadence industrielle et des efforts de stabilisation des projets.

" D'ici 2025, nous aurons crû significativement au-dessus du marché. Nous aurons aussi défini de nouveaux standards pour la mobilité verte et intelligente, à la fois en termes de durabilité, d'innovation et de rentabilité ", a ajouté le dirigeant.

" Notre plan stratégique Alstom In Motion 2025 est notre réponse à l'accélération historique des besoins de mobilité durable et verte à travers le monde ", a commenté Henri Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.

Enfin, le ratio de conversion entre le résultat net et le cash-flow libre atteindra plus de 80 % à partir de 2024/25.

(AOF) - A l'occasion d'une journée Investisseurs, Alstom a dévoilé ses objectifs de moyen terme. Ainsi, le spécialiste du ferroviaire vise une croissance du chiffre d'affaires à un taux de croissance annuel moyen de plus de 5 % au cours de la période 2020/21 à 2024/25, fortement supérieure à la croissance du marché. En parallèle, le groupe prévoit que la marge d'exploitation ajustée atteindra un niveau de profitabilité au meilleur niveau de l'industrie entre 8 % et 10 % à partir de 2024/25.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.