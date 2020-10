Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : jusqu'à -5%, rechute sous les 42E Cercle Finance • 30/09/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - C'est la pire séance depuis son retour au sein du CAC40: Alstom affichait jusqu'à -5%, rechute sous les 42E. La configuration d'apparente à une hyperbole qui a culminé sous 50,08E le 23 juillet) et la consolidation s'accélère sous l'ex-zénith des 44E du 5 juin, avec le plancher des 40,4E du 1er juillet en ligne de mire.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.01%