Alstom: Irish Rail commande 18 trains pour 160 ME

(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'une nouvelle commande avec Irish Rail (IE) portant sur la livraison de 18 trains supplémentaires X'trapolis à cinq voitures.



Par ailleurs, l'industriel annonce une extension de 15 ans de l'accord d'assistance technique et de fourniture de pièces de rechange (TSSSA), dans le cadre de l'accord-cadre de dix ans annoncé en décembre 2021.



Cette commande supplémentaire de 18 unités multiples électriques à batterie (BEMU), d'une valeur d'environ 160 millions d'euros, viendra s'ajouter à la commande ferme initiale de 19 trains X'trapolis à cinq voitures, dont treize trains électriques à batterie et six trains électriques, passée en 2021.



Au total, la commande d'Irish Rail s'élève donc désormais à 37 trains X'trapolis à cinq voitures. ' Ces trains offriront plus de capacité et des avantages en matière de décarbonation avant l'électrification du réseau étendu DART+ ', indique Alstom.







