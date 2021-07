Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : investit dans un campus dédié à la cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 21/07/2021 à 12:35









(CercleFinance.com) - Alstom annonce aujourd'hui un investissement de 100 000 euros au capital deCampus Cyber SAS, société française visant à soutenir l'initiative Campus Cyber, un site présenté comme le futur lieu totem de la cybersécurité. Situé à La Défense, près de Paris, Campus Cyber ouvrira à l'automne et rassemblera des représentants de l'industrie, des gouvernements, des universités et des associations dans un environnement de co-création. 'Il s'agira du premier campus dédié à la cybersécurité au monde à mettre l'accent sur le secteur ferroviaire', précise Eddy Thésée, vice-président de la cybersécurité chez Alstom. 'En tirant parti de l'expertise d'autres secteurs pour stimuler le développement continu de solutions de cybersécurité conçues pour la mobilité, nous pourrons apporter une réponse rapide et agile à la demande des opérateurs', assure-t-il.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -0.31%