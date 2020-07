Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : investit dans le train à hydrogène au Royaume-Uni Cercle Finance • 22/07/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - Eversholt Rail et Alstom ont annoncé un plan pour doper l'industrie du train à hydrogène au Royaume-Uni avec un investissement d'un million de livres supplémentaires, créant ainsi une toute nouvelle classe de trains : la série 600. 'Cet investissement majeur permettra de déployer rapidement le train à hydrogène Breeze au Royaume-Uni en réponse à la volonté du gouvernement britannique de décarboner l'industrie ferroviaire', explique l'équipementier de transports français. Les trains Breeze seront construits au Centre technologique des transports d'Alstom à Widnes, qui deviendra aussi le centre d'excellence mondial du groupe dans la conversion à l'hydrogène quand ce projet sera en phase de production en série.

