Alstom : intègre la liste A du climat au classement CDP 2020

(CercleFinance.com) - Alstom a obtenu la note la plus élevée 'A' à l'évaluation annuelle 2020 du CDP, l'organisation environnementale mondiale sans but lucratif, pour sa transparence et son leadership en matière climatique, améliorant ainsi son score par rapport à l'an dernier ('A-').

'À l'heure où l'on célèbre le cinquième anniversaire de l'Accord de Paris, nous sommes ravis de figurer pour la première fois sur la fameuse 'A list' du CDP. Ce résultat témoigne de notre engagement constant et de notre performance solide en matière d'énergie et d'enjeux climatiques'a déclaré Cecile Texier, Vice-présidente Développement durable et RSE d'Alstom.

Dans sa stratégie Alstom in Motion, Alstom fixe des objectifs environnementaux ambitieux pour 2025, notamment réduire de 25% la consommation énergétique des solutions (par rapport à 2014), se procurer une électricité issue à 100% de sources renouvelables pour l'entreprise et faire en sorte que 100% des nouvelles solutions nouvellement développées soient éco-conçues.