Alstom: inaugure une plateforme de piles à hydrogène

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir inauguré aujourd'hui sa nouvelle plateforme industrielle de fabrication de piles à combustible hydrogène sur le site de sa filiale Helion Hydrogen Power, à Aix-en-Provence.



Helion Hydrogen Power peut produire chaque jour jusqu'à 4 coeurs de pile (stacks) et 1 sous-système pile à combustible (FC Rack), ce qui lui permet de répondre à une demande croissante de piles à combustibles de forte puissance, tant en France qu'à l'étranger.



' Notre filiale Helion Hydrogen Power est une pépite d'innovation disposant d'une expertise complète en matière de technologie hydrogène, de la conception à l'industrialisation et la fabrication, aussi bien des coeurs de pile que de sous-systèmes complets', souligne Jean-Baptiste Eymeoud, Président d'Alstom France.



Par ailleurs, un nouveau bâtiment basé à Aix-en-Provence réunira d'ici 2023 l'ensemble des activités de R&D, d'ingénierie et de production d'Alstom dans la Métropole, actuellement basées à Aix-en-Provence (sur 2 sites) et à Vitrolles, poursuit le responsable.





