Alstom: inaugure un nouveau centre d'essai en Suède

(CercleFinance.com) - Alstom annonce l'ouverture de nouvelles installations de pointe à Västerås, en Suède.



Ce centre d'essai et de technologie de 10 000 m2 aura pour vocation de façonner l'avenir des solutions de mobilité durable en réunissant les talents et l'expertise technologique d'Alstom au sein d'un même écosystème innovant.



Il réunira quelque 500 personnes dans tous les domaines, matériel roulant et composants, systèmes numériques et intégrés, services et direction générale.



Cette installation s'ajoutera aux 16 000 m2 qu'occupaient déjà les ateliers et l'administration des équipes Services d'Alstom et permettra d'accompagner la transition de la firme vers des systèmes de transport à faible émission de carbone à l'échelle de la planète.







