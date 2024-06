Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: inaugure le nouveau tronçon de la ligne 11 à Paris information fournie par Cercle Finance • 13/06/2024 à 15:42









(CercleFinance.com) - Alstom salue l'inauguration du prolongement de la ligne 11 du métro francilien entre Mairie-des-Lilas et Rosny - Bois-Perrier.



85 000 nouveaux voyageurs quotidiens découvriront 'le confort et la fiabilité' que prodiguent les nouvelles rames MP14, assure Alstom.



Les six nouvelles stations de la ligne inaugurées ce 13 juin ont été équipées d'un nouveau système de signalisation qui assure les fonctions de contrôle-commande de la circulation des trains en toute sécurité, précise la société.



Les rames MP14, financées à hauteur de 310 millions d'euros par Île-de-France Mobilités et exploitées par la RATP, ont progressivement été déployées sur la ligne 11 à partir de l'été 2023 en remplacement des rames MP59.



Aujourd'hui, 32 rames MP14 de 5 voitures avec cabine conducteur sont en service sur la ligne 11 afin de répondre aux besoins d'exploitation de la ligne et de son prolongement.



Sept nouvelles rames viendront compléter la flotte dans les prochains mois, suivant un planning convenu avec la RATP.







Valeurs associées ALSTOM 16.09 EUR Euronext Paris -4.11%