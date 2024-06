Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: inauguration des prolongements de la ligne 14 information fournie par Cercle Finance • 24/06/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de l'inauguration des prolongements de la ligne 14 au nord et au sud de Paris, qui permettra à un million de voyageurs d'aller de Saint-Denis Pleyel à l'Aéroport d'Orly en 40 minutes à bord du MP14, le métro pneu nouvelle génération du groupe.



'Ces rames MP14 ont été livrées conformément aux engagements pris auprès de la RATP et d'Île-de-France Mobilités afin d'assurer l'ouverture de ces prolongements, notamment en vue des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024', souligne-t-il.



Au total, ce sont plus de 1.000 collaborateurs d'Alstom, répartis sur sept des 11 sites du groupe en France, qui ont oeuvré à la réussite de ce projet. Sur le site du Creusot, jusqu'à 15 bogies sont produits par semaine pour le projet MP14.





