Alstom: inauguration de nouveaux tramways à Nantes

(CercleFinance.com) - Alstom a fait part de la mise en service commercial, samedi dernier, des quatre premières rames du projet de Nantes Métropole sur la ligne de tramway T1, dans le cadre du remplacement progressif des 46 tramways TFS qui circulent à Nantes depuis 1984.



Ces tramways Citadis de dernière génération permettent d'accueillir 20% de personnes supplémentaires par rame et sont 100% accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite. Cette nouvelle offre de transport réduira la consommation d'énergie d'au moins 25%.



Au total, ce sont 61 rames de nouvelle génération qui seront déployées sur l'ensemble du réseau à l'horizon 2027, pour un investissement de 280 millions d'euros de Nantes Métropole (dont 49 sont attendues entre 2024 et 2026).





