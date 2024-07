Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: inauguration de la coentreprise HATEE en Chine information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 12:40









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir inauguré une nouvelle coentreprise, Hefei Alstom Rail Transport Equipment (HATEE), à Hefei (Chine).



HATEE, première base locale de fabrication de systèmes de traction à Hefei, jouera un rôle clé dans l'industrie du transport ferroviaire de Hefei, visant à pénétrer les marchés nationaux et internationaux.



L'usine, mise en oeuvre en trois phases sur 8 à 10 ans, produira jusqu'à 1500 systèmes de traction par an.



Les systèmes sont spécialement conçus pour les véhicules de métro standardisés en Chine, utilisant la technologie OPTonix d'Alstom.



HATEE soutiendra notamment la ligne 8 du métro de Hefei, première ligne entièrement automatisée de la ville.



















