Alstom: hausse de 11% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Alstom publie un chiffre d'affaires au titre des neufs premiers mois de son exercice 2021-22 de 11,4 milliards d'euros, en hausse de 11% comparé au proforma de l'année dernière, en ligne avec la trajectoire de croissance annoncée.



L'équipementier de transports revendique 14,3 milliards d'euros de prises de commandes sur cette période, en hausse de 47%, et un carnet de commandes soutenu à 77,8 milliards à fin décembre 2021, offrant une forte visibilité sur le chiffre d'affaires à venir.



Sur ces bases, Alstom confirme ses perspectives pour l'exercice fiscal et de moyen-terme 2024-25 présentées au Capital Market Day le 6 juillet dernier, dont un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires supérieur à 5% entre 2020-21 et 2024-25.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +1.82%