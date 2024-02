Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: 'harami baissier' sous 12E, efface 1 semaine de gain information fournie par Cercle Finance • 05/02/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Alstom valide un ' harami baissier' sous 12,00E, efface tous ses gains depuis le 26 janvier et pourrait venir menace la base du biseau 12,2/11,2E... au risque de venir retracer la plancher long terme des 10,7E du 13/12/2023.



Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.06%