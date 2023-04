Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : gros coup de froid, pullback sur 22,65E information fournie par Cercle Finance • 13/04/2023 à 16:03









(CercleFinance.com) - Alstom subit un gros coup de froid, un brusque pullback ramène le titre sur 22,65E, ce qui valide au passage la cassure du plancher des 23,25E du 15 mars puis des 22,66E du 20/12/2022.

Une structure en 'tête/épaules' baissière (sous 28,3E, zénith du 2 février dernier) semble validée, avec un objectif minimum de 18,85E (plancher du 5/9/2022) et probablement le 'gap' des 18,12E du 17/10/2022 en ligne de mire





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -4.69%