Alstom: grimpe en direction de 26E, test des 26,5E imminent

(CercleFinance.com) - Alstom accélère en direction de 26E et le test de la résistance des 26,5E (du 3 au 9 juin 2022) semble imminent.

En cas de franchissement, la route des 29,1E (plancher du 175/12/2021) puis des 31,23E ('gap' du 27/01/2022) serait ouverte.







Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +3.38%