Alstom : grand écart de 8% en intraday, repasse négatif information fournie par Cercle Finance • 11/05/2022 à 09:51









(CercleFinance.com) - Alstom s'est enflammé de +8% au cours des 1ers échangés, jusque vers 25,1E, avant de rechuter presque aussi rapidement sous les 23E, vers 22,9E.

Le franchissement des 23E aurait permis d'aller chercher 26,96E (ex-zénith du 16 février) au minimum.





