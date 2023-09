Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : 'gap' sous 23,93E, objectif 21,7E information fournie par Cercle Finance • 13/09/2023 à 13:47









(CercleFinance.com) - Alstom digère mal une 'note' négative de Barclay's qui souligne tous les vents contraires qui soufflent sur l'entreprise et la juge survalorisée de plus de 30% (abaissement de l'objectif de cours à 16,50E).

Alstom ouvre un 'gap' sous 23,93E et pourrait rejoindre rapidement l'objectif des 21,7E, le plancher des 14 et 21 avril dernier.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -3.35%