Alstom : gain de marge d'exploitation ajustée au 1er semestre Cercle Finance • 06/11/2019 à 08:15









(CercleFinance.com) - Alstom publie un résultat net des activités poursuivies de 213 millions d'euros au titre de son premier semestre 2019-20, soit 0,95 euro par action, et un résultat d'exploitation ajusté en hausse de 5% à 319 millions, soit une marge améliorée de 0,2 point à 7,7%. Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a atteint 4.140 millions d'euros, en hausse de 3% (+2% à périmètre et taux de de change constants) et ses commandes se sont établies à 4.618 millions, soit un ratio commandes sur chiffre d'affaires de 1,1. Pour l'année 2019-20, Alstom anticipe 'une progression du chiffre d'affaires et de la profitabilité inférieure aux objectifs moyens fixés dans le cadre de AiM, et une évolution du besoin en fonds de roulement impactant la génération du cash-flow libre'.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.54%