ALSTOM : gain d'un contrat pour une ligne de métro à Taïwan

(AOF) - Le consortium dirigé par Alstom avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a conclu le 23 juin 2020 le contrat relatif à l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei (phase 2). Le contrat est évalué à près de 424 millions d'euros, avec la part d'Alstom d'environ 248 millions d'euros. La nouvelle ligne de métro s'étendra sur 13,3 kilomètres supplémentaires avec 13 stations dans le cadre de la deuxième phase.

Lorsqu'elle sera entièrement achevée vers la fin 2028, la ligne de métro de capacité moyenne de 22,8 kilomètres, également connue sous le nom de ligne Wanda Zhonghe Shulin, reliera la ville de Taipei à la ville de New Taipei de manière plus fluide.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom sera responsable de la conception, de la fourniture, de la fabrication, des essais et de la mise en service de 16 trains Metropolis supplémentaires entièrement automatisés à quatre voitures, du système de signalisation CBTC (Communication Based Train Control) Urbalis 400, du système SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), ainsi que des portes palières.

Les trains seront fabriqués dans l'usine Alstom de Taubaté au Brésil, tandis que le système de signalisation sera livré par les sites de Saint-Ouen en France et de Bangalore en Inde.

Alstom et CTCI assureront également conjointement la gestion du projet et l'intégration du système. CTCI fournira les travaux de voie, l'alimentation électrique, les équipements de dépôt, les systèmes de télécommunication et de billetterie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Biens d'équipement

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.