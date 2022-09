Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: franche cassure du plancher historique des 17,6E information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 12:02









(CercleFinance.com) - Après l'enfoncement du plancher annuel des 18E (du 7 mars) puis également du 11 mars 2014, Alstom valide sans ambiguïté celui du plancher historique des 17,6E du 27 juin 2016: le titre s'expose à un plongeon sans filet vers 15E, voir hélas, beaucoup plus bas.





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -5.13%