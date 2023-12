Alstom fournira deux trains à hydrogène à la région des Pouilles

(AOF) - Alstom fournira à Ferrovie del Sud Est, opérateur de transport de la région des Pouilles, deux trains à hydrogène Coradia Stream H pour remplacer les trains diesel actuels. Ce seront les premiers trains à hydrogène de la région. Ferrovie Nord Milano a en outre signé la deuxième commande de deux trains Coradia Stream H en plus des six trains déjà commandés, dans le cadre de l'accord-cadre, qui comprend l'acquisition d'un total de 14 trains.

"Lorsqu'il utilise de l'hydrogène vert, le Coradia Stream H ne produit aucune émission directe de CO2", a précisé le spécialiste du ferroviaire.

Le train est conçu et produit dans les usines du groupe français en Italie, à savoir le site de Savigliano pour le développement, la certification, la production et les essais, le site de Vado Ligure pour l'équipement de la "power car" dans laquelle est installée la partie technologiquement innovante liée à l'hydrogène, le site de Sesto San Giovanni pour les composants et le site de Bologne pour le développement du système de signalisation.