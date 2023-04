Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: fournira 60 trains RER NG en Île-de-France information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 09:18









(CercleFinance.com) - Alstom fournira à SNCF Voyageurs 60 trains RER supplémentaires de nouvelle génération, pour les lignes RER D et RER E du réseau francilien, pour un montant total de près de 1 milliard d'euros.



Cette commande constitue la première option du contrat-cadre signé en 2017 entre SNCF Voyageurs (mandaté par Île-de-France Mobilités) et Alstom, pour un besoin estimé à 255 rames. La tranche ferme du contrat RER NG prévoyait la livraison de 71 trains. Cette nouvelle commande porte à 131 le nombre de RER NG commandés.



'Nous nous réjouissons de cette option qui témoigne de la confiance renouvelée de SNCF Voyageurs et d'Île-de-France Mobilités dans les trains RER NG d'Alstom. Ce train de nouvelle génération améliorera les déplacements de tous les Franciliens en leur apportant plus de confort et de fiabilité ', a déclaré Jean-Baptiste Eyméoud, Président d'Alstom France.





