(AOF) - Alstom fournira 12 tramways Citadis supplémentaires à Nantes Métropole. Ces nouvelles rames s'ajoutent aux 49 tramways commandés en septembre dernier par Nantes Métropole et portent le contrat à 61 tramways, pour un montant total de près de 217 millions d'euros. D'une longueur de 46 mètres, équipé de 8 portes doubles par face, le tramway Citadis de Nantes pourra transporter jusqu'à 300 voyageurs. La livraison de la première rame est prévue fin 2022.

Sept des seize sites d'Alstom en France vont contribuer à la conception et à la fabrication du tramway de Nantes Métropole : La Rochelle (conception et assemblage des rames et support logistique), Le Creusot (bogies), Ornans (moteurs de traction), Valenciennes (aménagement intérieur), Aix-en-Provence (systèmes de protection et d'aide à la conduite), Saint-Ouen (service après-vente) et Villeurbanne (systèmes électroniques embarqués).

À ce jour, plus de 2 900 tramways Citadis ont été vendus à 6o villes dans 20 pays du monde (dont 23 villes en France), totalisant plus de 20 ans d'expérience et plus d'un milliard de kilomètres parcourus.

Après quatre années de forte croissance, portée en particulier par l'aéronautique, l'automobile et la mécanique, les achats de machines-outils en France ont légèrement baissé en 2018 selon l'étude de marché annuelle du Symop, le syndicat professionnel du secteur. Les ventes ont atteint 1,632 milliards d'euros en France, en baisse de 0,6% par rapport à 2017. Face à ce ralentissement, les producteurs français ont mieux résisté que leurs voisins européens, notamment allemands et italiens. Leur positionnement sur des marchés de niche, plutôt haut de gamme, leur est donc profitable. Avec 739 millions d'euros de machines produites en 2018 ils constituent seulement 3% de la production européenne. Les commandes ont très légèrement progressé (+0,9%).

Le Symop table sur une progression limitée à 2% du marché des machines-outils en 2109 en raison de la conjoncture internationale, marquée par le Brexit et la guerre commerciale sino-américaine.