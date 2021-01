ALSTOM fait l'acquisition de B&C Transit

(AOF) - Alstom a annoncé l'acquisition de B&C Transit, une entreprise de construction et de conception technique spécialisée dans le transport ferroviaire. Le montant du deal n'a pas été révélé. Basée à Oakland, en Californie, B&C Transit emploie près de 85 personnes aux États-Unis, notamment à Livermore (Californie) et Pittsburg (Pennsylvanie), et a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 45 millions de dollars en 2020.

B&C Transit répond aux besoins d'une clientèle établie en Amérique du Nord, et son portefeuille de projets comprend par exemple le projet de métro central (Muni) de l'Agence municipale des transports de San Francisco ainsi que les systèmes et le centre de contrôle Metrorail de Miami-Dade.

À l'issue de l'opération, qui devrait être finalisée dans le courant du premier trimestre 2021, B&C Transit deviendra une filiale à part entière d'Alstom.

