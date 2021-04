ALSTOM fait l'acquisition d'Helion Hydrogen Power

(AOF) - Alstom a annoncé jeudi soir l'acquisition d'Helion Hydrogen Power. Cette société, filiale à 100% d'Areva Energies Renouvelables, est spécialisée dans les piles à combustible à forte puissance, complétant ainsi le savoir-faire d'Alstom en matière de technologie hydrogène. Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé.

Helion Hydrogen Power emploie près de 30 salariés expérimentés et multidisciplinaires sur son site d'Aix-en-Provence. La société couvre l'ensemble de la chaîne de valeur des piles à combustible à forte puissance : conception, développement, fabrication, support ingénierie, formation clients.

Elle se concentre aujourd'hui essentiellement sur les marchés de l'énergie et du transport, en France et à l'international. Helion Hydrogen Power a participé à plus de 100 projets et une trentaine de ses solutions sont en exploitation à travers le monde.

À l'issue de la réalisation de l'opération, qui a eu lieu le 1er avril, la société, renommée Alstom Hydrogène S.A.S., devient une filiale à 100% d'Alstom.

