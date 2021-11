Alstom fait des « progrès dans la stabilisation des projets »

(AOF) - Alstom a levé le voile sur ses résultats du premier semestre 2021-2022. Entre avril et septembre, le spécialiste du ferroviaire a ainsi dégagé un bénéfice net ajusté de 172 millions d'euros, contre 168 millions d'euros lors de la même période de l’exercice précédent. De son côté, le résultat d'exploitation ajusté s'établit à 335 millions (+27%), soit une marge de 4,5% (contre 7,5% un an plus tôt). La marge est « impactée par les ventes du carnet de commandes non performant et par l’accélération progressive des ventes au cours de l’année », a expliqué Alstom.

Pour sa part, le cash-flow libre est négatif à -1 46 milliard d'euros, contre -253 millions d'euros un an plus tôt. Il était néanmoins attendu par la direction entre -1,6 et -1,9 milliard d'euros.

Quant au chiffre d'affaires, il a atteint 7,44 milliards d'euros, en nette hausse de 112 % à donnés publiées et de 14 % en proforma. Le groupe dit avoir profité de la reprise des activités commerciales suite au confinement de l'année précédente.

Concernant les prises de commandes, elles ressortent à 9, 73 milliards d'euros lors du premier semestre 2021-2022, soit un bond de 81 % en données proforma. Elles sont notamment alimentées par la forte demande en Europe.

Au total, le carnet de commandes se monte à 76,32 milliards d'euros, en progression de 91 % à données publiées.

" Les résultats de notre premier semestre sont en ligne avec nos attentes, comme annoncé lors du Capital Markets Day en juillet. Au cours du premier semestre, le groupe a réalisé une très bonne performance commerciale dans toutes les régions et sur toutes les lignes de produits, illustrée par des commandes significatives au Mexique, à Taïwan ou en Europe ", a commenté Henri-Poupart-Lafarge, le PDG d'Alstom.

S'agissant de l'intégration de Bombardier Transport, Alstom indique qu'elle est " complètement engagée " et fait état de " progrès dans la stabilisation des projets ". Il a d'ailleurs confirmé ses objectifs annuels de synergies de 400 millions d'euros.

Du côté des perspectives, Alstom anticipe une progression des ventes au second semestre 2021-2022 par rapport au premier semestre, grâce à la montée en cadence de la production et aux efforts de stabilisation. En parallèle, le groupe vise également une génération de cash-flow libre sur cette période et au-delà. Au final, Alstom prévoit un rétablissement progressif du résultat d'exploitation ajusté.

AOF - EN SAVOIR PLUS

=/Points-clés /=

- Leader mondial du transport ferroviaire, des tramways et métros aux TGV ;

- Activités de 8,8 Mds€ à fin d’exercice 2020-2021 ;

- Offre couvrant tous les métiers de la construction ferroviaire : matériels roulants pour 48 % des ventes, signalisation pour 18 %, systèmes pour 16 % et services (maintenance, contrôle à distance des véhicules, réseaux, passagers…) pour 18 % ;

- Modèle d’affaires fondé sur la complémentarité des zones géographiques entre Alstom

-France, Italie, Espagne, Inde, Asie du Sud-Est, Afrique du Nord et Brésil- et Bombardier Transport -Royaume-Uni, Allemagne, Scandinavie, Chine et Amérique du Nord ;

- Capital ouvert, détenu à 17,5 % par la Caisse de dépôt et placement du Québec et 6 % par Bouygues, le conseil d’administration de 13 membres étant dirigé par Henri Poupart-Lafarge, PDG ;

- Bilan solide avec 9,2 Mds€ de capitaux propres et 4,5 Mds€ de disponibilités.

=/ Enjeux /=

- Stratégie d’innovation appuyée sur plus de 10 000 brevets :

- axes : efficacité énergétique, électro-mobilité routière, conception et production durable, train autonome, gestion des données et multimodalité,

- écosystèmes d’innovation : partenariats industriels, avec les start-ups via le fond Aster, avec les fournisseurs via le programme Alliance et participation au programme européen Shift2Rail,

- en interne : intraprenariat avec le concours I nove you,

- Stratégie environnementale de décarbonation de l’activité :

- liée à l’innovation (locomotives vertes, électromobilité routière, éco-design…) et intégrée à la stratégie globale avec positionnement sur les solutions ferroviaires électriques et l’offre de solutions de mobilité durable et bas carbone,

- hausse du capital naturel : 36 % d’électricité renouvelable, 88 % de déchets revalorisés, 28 % des matériaux d’un métro recyclés, réduction de 14 % des émissions de CO2 entre 2014 et 2020…;

- Départ rapide dans les trains à hydrogène ;

- Outre Bombardier, intégration des acquisitions récentes- Hylion Hydrogèn power, Flertex, Shunter, B&C Transit :

- Bonne visibilité (cf carnet de commandes) soutenue mondialement par les plans d’investissement dans le ferroviaire et la mobilité verte.

=/ Défis /=

- Exécution des synergies du rapprochement avec Bombardier -400 M€ sur 5 ans- et impact positif sur le bénéfice 2023 ;

- Fortes disparités de marges entre Alstom et Bombardier, moins rentable ;

- Risques de perte de contrôle managérial français avec le transfert du siège social à Montréal ;

- Impact de la pandémie : recul de 4 % des revenus semestriels et de 45 % du résultat net ;

- Dividende de 0,25 € au titre de 2020-2021, payable en actions.