Alstom et Plastic Omnium s’associent dans les solutions de stockage d’hydrogène embarquées

(AOF) - Alstom et Plastic Omnium ont signé un protocole d’accord portant sur le développement de systèmes de stockage d'hydrogène haut de gamme destinés au secteur ferroviaire. Dans le cadre de leur collaboration, Alstom et Plastic Omnium combineront leurs capacités et savoir-faire complémentaires. Une équipe spécifique a été d’ores et déjà mise en place pour assurer le développement technique et commercial de solutions de stockage d’hydrogène embarquées, à la fois innovantes et compétitives, destinées au marché ferroviaire.

A l'issue des phases de développement déjà initiées, les deux partenaires pourront lancer des solutions de stockage d'hydrogène et ceci dès 2022 pour des trains régionaux en France et en Italie. Ces trains pourront effectuer des voyages directs sur des lignes non électrifiées sans recourir aux énergies fossiles, tout en répondant aux défis du développement durable.

" L'émergence d'un écosystème hydrogène solide est cruciale pour faire des trains à hydrogène une solution alternative zéro émission pour le transport ferroviaire régional. L'alliance entre le savoir-faire de Plastic Omnium dans les solutions de stockage d'hydrogène et notre savoir-faire dans les trains à hydrogène constitue, à cet égard, une étape importante pour créer une chaîne de valeur robuste et innovante dans le ferroviaire hydrogène ", a expliqué Thierry Best, directeur commercial chez Alstom.