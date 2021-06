ALSTOM et Bombardier livreront le Tren Maya au Mexique pour près d'un milliard d'euros

(AOF) - Le consortium composé d'Alstom Transport Mexico, Bombardier Transportation México, Gami Ingeniería e instalaciones et Construcciones Urales Procesos Industriales livrera le Tren Maya au Mexique, un projet ferroviaire interurbain de grande envergure qui devrait transformer la mobilité durable dans le pays. La valeur totale du contrat s'élève à environ 1,3 milliard d'euros (plus de 31 milliards de pesos mexicains). La part d'Alstom-Bombardier s'élève à près d'un milliard d'euros.

Le consortium dirigé par Alstom-Bombardier sera chargé de la conception, de la fabrication et de la mise en service de 42 trains X'trapolis, ainsi que de l'ensemble du système de signalisation, y compris la conception, la fourniture et l'installation de la technologie ETCS embarquée et de plus de 1 500 km d'équipements au sol, notamment les systèmes ETCS, d'enclenchement, de gestion du trafic et de télécommunications, en s'appuyant sur l'ensemble du portefeuille d'Alstom.

En outre, le consortium est chargé de la construction des ateliers et garages de maintenance et du service après-vente des équipements du système.

Tren Maya est un projet global de mobilité de 1 525 kilomètres qui vise à développer et à relier le sud-est du pays à la péninsule du Yucatán, et qui donnera un grand coup de pouce à la mobilité et à la croissance économique dans cette région du Mexique. Globalement, le projet générera 4 500 emplois directs et 7 500 emplois indirects, ce qui entraînera un développement économique important pour la communauté. Alstom fabriquera les 42 trains dans son usine de Ciudad Sahagún Hidalgo.

