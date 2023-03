Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom: équipe un nouveau tronçon du métro de Malaga information fournie par Cercle Finance • 28/03/2023 à 16:55









(CercleFinance.com) - Alstom fait savoir que ses équipes de signalisation en Espagne ont équipé l'ensemble du réseau du métro de Malaga de la technologie CBTC, y compris l'extension récemment inaugurée vers le centre-ville.



Avec la mise en service de ce nouveau tronçon, le métro de Malaga doublera sa capacité, passant d'environ 7 millions de passagers à 14 millions de passagers par an.



L'opérateur Metro de Málaga a inauguré la nouvelle extension du réseau du métro de Malaga, qui dessert maintenant le centre-ville.









