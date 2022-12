Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Alstom: équipe l'aéroport de Phoenix Sky Harbor, en Arizona information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir livré avec succès l'extension du système de transport automatisé de personnes (APM) PHX Sky Train® de l'aéroport international de Phoenix Sky Harbor (en Arizona), assurant les liaisons entre l'aéroport, le système de train léger sur rail et le centre de location de voitures.



Cette extension permet d'augmenter la capacité et d'offrir des liaisons multimodales et faciles d'accès entre la ville de Phoenix et l'aéroport, tout en améliorant l'expérience globale des voyageurs qui empruntent un vol national ou international à l'aéroport.



Dans le cadre de son contrat pour l'extension de 4 kilomètres, Alstom a livré une solution clé en main complète comprenant des équipements électromécaniques et de guidage, l'agrandissement du centre de maintenance et de stockage actuel.