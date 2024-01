Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: équipe 59 trains du système 'ECTS 2' en Hongrie information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir franchi une étape importante dans ses opérations en Hongrie avec l'achèvement, fin 2023, du projet de modernisation de la flotte de trains électriques de type Flirt de MÁV-START.



Alstom a équipé 59 trains du système 'ETCS 2', un système répondant aux normes de sécurité les plus strictes de l'Union européenne.



Grâce à cette modernisation, achevée en décembre 2023, les 59 unités peuvent voyager avec une sécurité accrue et des vitesses plus élevées là où les voies le permettent, souligne Alstom.



L'objectif principal du système européen de contrôle des trains (ETCS) est de surveiller le mouvement des trains et d'améliorer la sécurité du trafic ferroviaire dans diverses situations opérationnelles. L'ETCS niveau 2 amélioré offre de surcroit une surveillance continue via GSM-R (la version ferroviaire du GSM).





Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.95%