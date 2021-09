Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : entrée prochaine dans le CAC 40 ESG information fournie par Cercle Finance • 10/09/2021 à 14:55









(CercleFinance.com) - Alstom fait part de son entrée dans le CAC 40 ESG de la Bourse de Paris, indice comprenant les 40 sociétés du CAC Large 60 ayant les meilleures pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), selon une évaluation faite par l'agence Vigeo-Eiris. Cette introduction sera effective le 17 septembre après la clôture des marchés. 'Alstom se réjouit de cette intégration, qui démontre l'engagement du groupe en faveur d'une mobilité durable et intelligente et valorise sa politique en matière ESG', commente-t-il. Alstom a fait approuver sur son périmètre historique ses objectifs de réduction d'émissions de CO2 par l'initiative Science Based Targets et est la première entreprise française à avoir accédé à la certification ISO 37001 pour son système de management anti-corruption.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris -1.47%