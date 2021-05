Alstom : en repli, des chiffres en ligne avec les attentes

(CercleFinance.com) - Le titre est en repli ce matin (-1,5%) après l'annonce de ses trimestriels hier.

Invest Securities souligne que le groupe a publié des comptes 2020/21 intégrant les résultats de Bombardier Transport sur 2 mois, ceci rendant la lecture des comptes d'Alstom assez délicate.

' Quoi qu'il en soit la publication est ressortie en ligne avec les attentes avec un CA en recul lfl de -4%, une marge d'EBITA de 7,3% et un résultat net en baisse du fait des coûts et provisions d'intégrations de BT ' indique Invest Securities.

' Un dividende 0,25E est annoncé mais l'absence de guidance à ce stade instille le doute sur le FCF au sujet duquel la direction n'a pas confirmé qu'il serait positif en 2021/22. Avant le CMD qui devrait lever les inquiétudes, nos BNA sont mis à jour et notre OC change peu à 44,4E vs 46,2E préc ' rajoute le bureau d'analyses.

Invest Securities confirme son opinion neutre sur la valeur.

Oddo estime également que le groupe a sorti des chiffres en ligne avec les attentes : la marge opérationnelle atteint 7,3% (645 ME) et le résultat net ajusté 301 ME.

Le FCF est de -703 ME (consensus -689 ME) incluant une contribution de +48 ME d'Alstom seul et de -751 ME de Bombardier Transport (BT) souligne le bureau d'analyses. ' La dette nette s'élève à 899 ME, ce qui est en ligne avec nos attentes post acquisition '.

' Alstom confirme son objectif de 400 ME de synergies de coûts après 4 à 5 ans et de rétablir la marge de BT ' en ligne avec les standards ' à moyen terme (6-7% est.). L'opération vise enfin une relution à deux chiffres du BPA à partir de l'année 2 (FY 2022/23) ' rajoute Oddo.

Le bureau d'études confirme son conseil de Surperformance et son objectif de cours de 52 E.