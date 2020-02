Alstom : en repli après son offre sur Bombardier Transport

(CercleFinance.com) - Le titre Alstom perd près de 4,5% après avoir annoncé hier soir la signature d'un protocole d'accord avec Bombardier et la Caisse de dépôt et placement du Québec, portant sur l'acquisition de Bombardier Transport.

L'action présente un PER pour le prochain exercice de 21 fois avec un rendement de 1,3%, soit un peu plus que Stadler Rail (19,3 fois) et CAF (13 fois).

'Suite à cette opération, Alstom bénéficiera d'un carnet de commandes d'environ 75 milliards d'euros et d'un chiffre d'affaires d'environ 15,5 milliards d'euros. Le prix pour l'acquisition de 100% des actions de Bombardier Transport sera compris entre 5,8 et 6,2 milliards d'euros, et sera payé pour partie en numéraire et pour partie en actions nouvellement émises par Alstom', précise Alstom.

'CDPQ s'est engagé à réinvestir environ 2 milliards d'euros dans Alstom, correspondant à 100% du produit net de cession de sa participation dans Bombardier Transport et à réaliser un investissement additionnel à hauteur de 0,7 milliards d'euros.'

La réalisation de l'opération est attendue pour le premier semestre 2021.

L'analyste Oddo BHF salue le deal Alstom/Bombardier, qualifié de 'prometteur' tout en étant 'proche des attentes' et réalisé pour 'un prix raisonnable'. Ainsi, Oddo BHF reste à l'achat sur le titre Alstom, et conserve son objectif de cours de 47 euros.

'Alstom est intéressé par les actifs et le positionnement de Bombardier pour plusieurs raisons. Le groupe possède certains produits complémentaires, au moins régionalement, ainsi que des clients importants dans des pays comme l'Allemagne ou l'Angleterre. Il apporte un complément d'activité en signalisation, qui (...) représente tout de même 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin il occupe une position significative en Chine, et gère des usines en Europe de l'Est et au Mexique', apprécie le broker.

Morgan Stanley confirme également son conseil à l'achat sur la valeur et son objectif de cours de 49 E.

' Les principales activités au niveau régional sont complémentaires en Allemagne, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. En Chine, Bombardier a une plus grande présence locale avec ses coentreprises. Alstom devient ainsi un concurrent important par rapport au CRRC et dépasse considérablement Siemens Mobility ' rajoute Morgan Stanley.

' La direction a indiqué lors de la conférence téléphonique que la fusion serait beaucoup plus simple en Europe que Siemens, car le principal problème avait été dans le domaine de la signalisation. En dehors de l'Europe, Alstom ne prévoit pas de problèmes. Tout compte fait, la direction semblait confiante sur les perspectives réglementaires '.

'Le principal levier de réussite sera de rétablir les bénéfices de Bombardier' indique le bureau d'études.