Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom : en hausse, un broker salue des résultats 'solides' Cercle Finance • 12/05/2020 à 11:51









(CercleFinance.com) - Le titre Alstom avance de +5% ce mardi, alors que l'analyste Oddo BHF a confirmé sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, saluant des résultats annuels 'solides', retenant notamment la croissance du FCF sur l'année. 'Alstom indique que la crise du COVID-19 doit avoir un impact négatif sur quasiment tous ses paramètres d'activité et le FCF sans pouvoir déterminer son ampleur. Le consensus attend en 2020-21 une croissance organique de -2% et une marge d'EBIT ajusté de 7.4%, similaire à nos propres attentes. La production a repris en Europe mais le rythme de normalisation reste imprévisible. Le fabricant s'attend néanmoins à un 'rebond rapide' de ses marchés pour la suite par effet de rattrapage et grâce à une demande solide', indique le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 48 euros, pour un potentiel de +32%.

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +6.02%